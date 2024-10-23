Боксер Усик пришел на битву взглядов в необычном образе

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик пришел на пресс-конференцию перед боем с британцем Тайсоном Фьюри в необычном образе. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Усик предстал в образе известного персонажа из компьютерных игр — Хитмана.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Первая встреча этих боксеров завершилась победой украинского боксера. В ночь на 19 мая 2024 года он выиграл у Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Ранее политолог связал задержание Усика в Польше с Зеленским.