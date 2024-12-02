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Стало известно, почему 17-летняя россиянка не сыграла на теннисном турнире в Петербурге

Мирра Андреева не сыграла на теннисном турнире в Петербурге из-за агентов

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Oscar J Barroso/Global Look Press

Генеральный директор выставочного турнира «Трофей Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге Александр Медведев заявил, что 17-летняя россиянка Мирра Андреева не выступила на соревнованиях из-за позиции агентства IMG, которое представляет интересы спортсменки. Его слова приводит ТАСС.

«Мы пытались с ними разговаривать, но они не проявили конструктивного подхода», — заявил Медведев.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» состоялся в Санкт‑Петербурге с 29 ноября по 1 декабря. Победителем турнира стала команда «Львы», в составе которых выступали испанец Роберто Баутиста-Агут, россияне Карен Хачанов и Анастасия Потапова, серб Душан Лайович и Виктория Томова из Болгарии. Также в статусе легенд участие приняли Елена Веснина и Мансур Бахрами. Со счетом 116:111 они обыграли команду «Сфинкс» — в их составе играли испанец Педро Мартинес, австралиец Танаси Коккинакис, россиянка Диана Шнайдер, Юлия Путинцева и Александр Бублик из Казахстана, а также легенды Анастасия Мыскина и Николай Давыденко из России.

Ранее Даниил Медведев и Андрей Рублев отказались от участия в выставочном турнире в России.

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