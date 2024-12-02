Ветеран ЦСКА: в полузащите «Динамо» нет «собаки», которая отбирала бы мячи

Московское «Динамо» может победить «Ахмат» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет действий нападающих. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин, подчеркнув, что остальные линии у бело-голубых — проблемные.

«Ахмату» кровь из носа надо очки добывать — тем более, он играет дома. Сейчас у него спад — не знаю, почему. Обычно, когда Ташуев принимает команды, он приводит их в чувство, игра прослеживается. Сейчас такого нет. Давление на тренера изнутри клуба? Ну а зачем он тогда второй раз принимал команду после того, как его оттуда увольняли? А сейчас он просто «поплыл». Из одной команды уволили, из другой — надо сделать паузу, возможно, разобраться в причинах.

Но это их внутренние дела. Что касается «Динамо», у него очень хорошая атакующая линия. Но есть проблемы сзади, Даса может начудить. Опорная зона проседает. Фомин, возможно, поднабрал — но он, скорее, не разрушитель, а созидатель. Нет такой «собаки», игрока, который бы отбирал мячи. В центральную зону засовывают то Карраскаля, то Бителло — но это не профильные полузащитники. Они стараются делать эту работу, но, к сожалению, не всегда приносят пользу. Впрочем, за счет того, что впереди у «Динамо» все хорошо, они с трудом, но могут выиграть», — считает Масалитин.

Матч между «Ахматом» и «Динамо» состоится в Грозном в понедельник, 2 декабря. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее игрок «Динамо» Тюкавин рассказал, что тренер команды Линка всегда ругается матом.