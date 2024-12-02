Футболист «Динамо» о тренере клуба: он всегда ругается матом

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что в последнее время главный тренер команды часто злится, передает «Комсомольская правда».

«В последнее время он больше злой, чем добрый. Макеты по раздевалкам летают. Часто ли он матерится? Всегда», — сказал Тюкавин.

28 ноября «Динамо» переиграло столичный «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась на «РЖД Арене». Основное время поединка завершилось со счетом 1:0, автором единственного гола стал Константин Тюкавин на 89-й минуте игры.

Первый матч, который прошел на стадионе «Динамо», завершился победой «железнодорожников» с результатом 2:1. Из-за равенства счета после двухматчевого противостояния команды выявили сильнейшего в серии пенальти: точнее оказались игроки «Динамо» — 4:3.

Ранее футболисты «Динамо» не смогли приземлиться в Грозном.