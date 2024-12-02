Волонтеры «Роснефти» устроили для детей поход на хоккейный матч ЦСКА

Волонтеры «Роснефти» организовали для 100 детей поездку на хоккейный матч Континентальной хоккейной лиги ЦСКА-«Барыс». Акция состоялась в рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел». Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

На игре побывали 80 ребят из подмосковного семейного центра «Преображение» с сопровождающими, а также 20 ребят из всероссийской организации «Движение Первых».

Кроме того, в канун Всероссийского дня хоккея, который отмечается 1 декабря, «Роснефть» пригласила 150 детей из «Движения Первых» на хоккейный матч Высшей хоккейной лиги «Звезда»-ХК Химик.

Напомним, с 2011 года «Роснефть» владеет хоккейным клубом ЦСКА. За это время команда трижды выиграла Кубок Гагарина, вернув себе статус сильнейшей в российском чемпионате.

«Роснефть» активно занимается популяризацией хоккея среди детей и молодежи.

При участии дочерних предприятий нефтяной компании в регионах присутствия строятся спортивные комплексы и организуются спортивные события.

Так, в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан «Башнефть» построила ледовые дворцы в городах Кумертау и Октябрьский, вторую очередь Универсального спортивного ледового комплекса в городе Туймазы, ледовую арену в селе Чекмагуш.

В Югре в рамках партнерства с правительством округа «Самотлорнефтегаз» построил первый крытый хоккейный корт с искусственным льдом в поселке Излучинске Нижневартовского района.

При поддержке «РН-Няганьнефтегаз» модернизирована ледовая арена в городе Нягань.

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа при поддержке «РН-Пурнефтегаза» завершается строительство Ледового дворца.

В Сызрани ледовый дворец спорта «Роснефть Арена» был построен при финансировании Сызранского НПЗ.

Такой же крупный Ледовый дворец, построенный при поддержке Новокуйбышевского НПЗ, работает в Новокуйбышевске.