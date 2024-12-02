Тарасова о нарушениях Загитовой правил ПДД: надо же немного думать

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что у фигуристки Алины Загитовой 197 штрафов за нарушение ПДД, отметив, что это безобразие, передает РИА Новости.

«В нашей стране почти 200 раз нарушить закон по одному и тому же делу — надо же немного думать. Что это за безобразие? Штрафы она должна заплатить немедленно», — сказала Тарасова.

Утверждается, что 175 штрафов Загитова получила за рулем автомобиля Porsche Macan, а еще 22 — за рулем на BMW X6. При этом фигуристка оплатила все штрафы.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее депутат Светлана Журова посоветовала родителям поговорить с Загитовой из-за нарушений ПДД.