Олимпийская чемпионка высмеяла Загитову за нарушения ПДД

Олимпийская чемпионка, российская лыжница Вероника Степанова пошутила над фигуристкой Алиной Загитовой на тему ее многократных нарушений правил дорожного движения. Соответсвующий пост опубликован в Telegram-канале спортсменки.

«Выезжаю к Алине Великой, поделюсь знаниями правил дорожного движения», — написала Степанова.

Степанова выиграла золото зимних Олимпийских игр — 2022 в женской эстафете, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. На счету лыжницы также победа в эстафете на одном из этапов Кубка мира в 2021 году.

30 ноября сообщалось, что Загитова за год нарушила ПДД почти 200 раз.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что ему надоели новости про Загитову.