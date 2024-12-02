Гашек раскритиковал избрание Усманова президентом Международной федерации фехтования

Чешский хоккеист Доминик Гашек в своих соцсетях раскритиковал избрание Алишера Усманова на пост главы Международной федерации фехтования (FIE).

«Эта спортивная федерация делает огромную рекламу российской специальной военной операции на Украине. МОК несет свою долю ответственности за потерянные и искалеченные жизни», — заявил Гашек.

Выборы главы организации прошли в Ташкенте. Усманов получил 120 голосов. Его соперником был президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, он получил 26 голосов.

Усманов впервые стал президентом FIE в 2008 году и руководил организацией на протяжении 14 лет. В 2022 году он добровольно приостановил свои полномочия. Временным президентом федерации в течение последних двух лет был представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Информация о том, что Усманов вновь выдвинул свою кандидатуру, стало известно в октябре. Его кандидатуру поддержали 103 страны.

Также российский бизнесмен руководил Федерацией фехтования России, пост главы организации он занимал с 2001 по 2009 год. А с 2005 по 2009 год был президентом Европейской федерации фехтования.

Ранее Мария Захарова назвала безумной ложь журналиста из Германии в деле Усманова.