Футболисты «Динамо» не смогли приземлиться в Грозном

Самолет с футболистами «Динамо» не смог приземлиться в аэропорту города Грозный из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Также известно, что пилот не смог приземлиться в аэропорту Владикавказа — он был переполнен. В конечном итоге «бело-голубые» были отправлены в Махачкалу. Оттуда команда будет добираться до Грозного на автобусах.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Динамо» занимает пятое место, набрав 31 очко. «Ахмат» идет 15-м, имея в активе девять баллов. Очное противостояние этих команд состоится 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Динамо» выбило «Локомотив» из Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась на «РЖД Арене». Основное время поединка завершилось со счетом 1:0, автором единственного гола стал Константин Тюкавин на 89-й минуте игры.

Первый матч, который прошел на стадионе «Динамо», завершился победой «железнодорожников» с результатом 2:1. Из-за равенства счета после двухматчевого противостояния команды выявили сильнейшего в серии пенальти: точнее оказались игроки «Динамо» — 4:3.

Ранее «Зенит» обыграл «Ахмат» в Кубке России.