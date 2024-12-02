«Спартак» обновил клубный рекорд

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» одолел на выезде «Краснодар». Это победа стала третьей «сухой» гостевой победой для красно-белых подряд, что является клубным рекордом, сообщает «Цифроскоп».

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился костариканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» обыграл на выезде «Пари НН» со счетом 2:0, а в 14-м туре — ЦСКА (2:0).

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита». «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» сыграет дома с «Локомотивом». Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Спартак» сыграет в следующем матче дома с «Пари НН». Встреча состоится также 7 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому ыремени

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