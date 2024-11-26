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Стал известен вариант продолжения карьеры звезды «Ливерпуля»

Салах заявил, что может покинуть «Ливерпуль»

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Reuters

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» египтянин Мохамед Салах заявил, что он может покинуть команду. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на TBR Football.

Футболист отметил, что до сих пор не получил предложения о новом контракте. Также сообщается, что Салах хочет подписать соглашение на три года — «Ливерпуль» не хочет этого делать, поскольку игроку исполнится 33 года. Если стороны не придут к соглашению, то игрок летом покинет клуб в статусе свободного агента.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в чемпионате Англии — в их активе 31 очко после 12 проведенных игр.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» на своем поле. Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Динамо» на последних секундах упустило победу в матче с «Факелом».

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