Футболист «Краснодара» пожаловался на судейство в матче со «Спартаком»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после разгромного поражения от московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ) пожаловался на судейство, передает Sport24.

«Нарушения, которые не просвистели, что с ними? Вы видите это в каждом матче. Когда меня держат, забираются сверху, не свистят. Это не может быть оправданием», — сказал Кордоба.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака».

На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита». «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла.

Ранее экс-игрок московского «Локомотива» высказался о неудачной серии команды.