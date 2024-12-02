Экс-игрок «Локомотива» высказался о неудачной серии команды

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о неудачной серии команды. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Чтобы сдуться, нужно сначала чего-то набраться. Команда молодая, перспективная, еще не обросли мяском. Все бывает в футболе, попали в конце года в такую полосу. Тренерскому штабу нужно разобраться, с чем это связано», — заявил Гуренко.

«Локомотив» проиграл в трех матчах подряд: 23 ноября «железнодорожники» уступили «Спартаку» в Российской премьер-лиге (РПЛ) со счетом 2:5, а 1 декабря — «Химкам» с результатом 1:3. Кроме того, «Локомотив» опустился в нижнюю сетку Кубка России, проиграв «Динамо» во втором матче со счетом 0:1, а после — уступив в серии пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 34 очка. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 39 баллов. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 очков.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром». Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ.