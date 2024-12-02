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«Ювентус» упустил победу в матче против аутсайдера чемпионата Италии

«Ювентус» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Лечче» в матче 14-го тура Серии А

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Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Туринский «Ювентус» упустил победу в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Лечче».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Виа дель Маре», завершилась со счетом 1:1.

На 68-й минуте матча отличился защитник «Ювентуса» Андреа Камбьясо. На 90+3-й минуте нападающий «Лечче» Анте Ребич спас балл для своего коллектива.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает шестое место, набрав 26 очков после 14 встреч. «Лечче» идет около зоны вылета: у команды 13 баллов после 14 игр и 16-я строчка.

В следующем туре «Ювентус» сыграет дома с «Болоньей». Встреча состоится 7 декабря. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

«Лечче» сыграет в следующем матче в гостях с «Ромой». Встреча состоится также 7 декабря. Команды выйдут на поле в 22:45 мск.

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