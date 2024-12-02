«Ювентус» упустил победу в матче против аутсайдера чемпионата Италии

Туринский «Ювентус» упустил победу в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Лечче».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Виа дель Маре», завершилась со счетом 1:1.

На 68-й минуте матча отличился защитник «Ювентуса» Андреа Камбьясо. На 90+3-й минуте нападающий «Лечче» Анте Ребич спас балл для своего коллектива.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает шестое место, набрав 26 очков после 14 встреч. «Лечче» идет около зоны вылета: у команды 13 баллов после 14 игр и 16-я строчка.

В следующем туре «Ювентус» сыграет дома с «Болоньей». Встреча состоится 7 декабря. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

«Лечче» сыграет в следующем матче в гостях с «Ромой». Встреча состоится также 7 декабря. Команды выйдут на поле в 22:45 мск.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стало известно состояние потерявшего сознание футболиста.