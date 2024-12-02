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Стало известно состояние потерявшего сознание футболиста

Repubblica: Бове пришел в себя в больнице, жизни футболиста ничего не угрожает

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Massimo Paolone/Global Look Press

Полузащитник «Фиорентины» Эдуардо Бове пришел в сознание в больнице. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Repubblica.

Матч 14-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Интер» был отложен по этой причине.

На 18-й минуте встречи, которая проходила на стадионе «Артемио Франко» во Флоренции, Бове оказался на газоне. Он был оперативно окружен футболистами обеих команд. Футболист получил первую помощь и был на носилках доставлен в машину скорой помощи.

22-летний Бове является воспитанником «Ромы». В этом году футболист перешел в «Фиорентину» и уже успел принять участие в 12 матчах чемпионата Италии. В них он забил один гол и отдал две голевые передачи. Также в активе Бове 14 матчей за молодежную сборную Италии.

В текущем розыгрыше Серии А лидирует «Наполи». Команда набрала 32 очка за 14 игр. «Интер» замыкает тройку лидеров с 28 баллами за 13 встреч, «Фиорентина» занимает четвертое место — у команды такие же показатели.

Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» не смогли приземлиться в Грозном.

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