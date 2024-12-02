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В ЦСКА опровергли кризис в команде

Тренер ЦСКА Николич заявил, что команда не находится в кризисе

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» заявил, что не считает текущее положение команды кризисным. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Кризиса сейчас нет. Пять голов забили за две игры, могли забить еще 10. Мы атакуем, создаем моменты, так что никакого кризиса нет», — заявил Николич.

30 ноября ЦСКА вырвал ничью у казанского «Рубина» в матче 17-го тура чемпионата России.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:2. Сперва дважды отличились казанцы — удача улыбнулась Мирлинду Даку на 43-й минуте, а также Егору Тесленко на 52-й минуте. Свой первый гол в РПЛ забил 20-летний воспитанник армейцев защитник Матвей Лукин на 63-й минуте. На 65-й минуте игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. На 90+6-й минуте Лукин оформил дубль, принеся ничью армейцам.

После 17 туров ЦСКА занимает шестое место в таблице РПЛ.

Ранее Марко Николич заявил, что был доволен игрой против «Рубина».

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