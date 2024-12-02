В ЦСКА остались довольны ничьей с «Рубином»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» заявил, что рад итоговой ничьей.

«Этим результатом я был бы недоволен перед игрой, но если учитывать то, как складывался матч, то я доволен — мы отыгрались с 0:2 в игре против сильной команды, которая забила два мяча с двух ударов. Нас наказали за ошибки, но мы не сдались. Мне понравилось, что мы бились до последнего, будет странно звучать — но я действительно доволен результатом», — заявил Николич.

30 ноября ЦСКА вырвал ничью у казанского «Рубина» в матче 17-го тура чемпионата России.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:2. Сперва дважды отличились казанцы — удача улыбнулась Мирлинду Даку на 43-й минуте, а также Егору Тесленко на 52-й минуте. Свой первый гол в РПЛ забил 20-летний воспитанник армейцев защитник Матвей Лукин на 63-й минуте. На 65-й минуте игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Казанцы не справились: на 90+6-й минуте Лукин оформил дубль.

Ранее бывший футболист ЦСКА раскритиковал игрока команды.