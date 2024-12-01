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«Манчестер Сити» продлил безвыигрышную серию до семи матчей

«Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ

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Scott Heppell/Reuters

«Манчестер Сити» продлил свою безвыигрышную серию до семи матчей. В 13-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «горожане» уступили «Ливерпулю».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте матча отличился нидерландец Коди Гакпо, а на 78-й — египтянин Мохамед Салах реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает пятое место, набрав 23 очка. «Ливерпуль» возглавляет таблицу, имея в активе 34 балла и отрыв от ближайшего преследователя в девять очков.

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы 30 октября уступили «Тоттенхэму» в кубке Английской лиги (1:2), 2 ноября проиграли «Борнмуту» в АПЛ (1:2), 5 ноября португальскому «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:4) и 9 ноября «Брайтону» в чемпионате Англии (1:2). Также «Сити» 23 ноября уступил «Тоттенхэму» (0:4), упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), ведя 3:0 к 75-й минуте.

В следующем туре АПЛ «Сити» сразится с «Ноттингем Форест». Игра состоится 4 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в чемпионате Англии при новом тренере.

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