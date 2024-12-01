«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в чемпионате Англии при новом тренере

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу под руководством нового тренера Рубена Аморима. В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) коллектив разгромил «Эвертон».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

На 34-й минуте матча отличился Маркус Рэшфорд, а на 41-й — Джошуа Зиркзее. После перерыва эти же футболисты оформили дубль — Рэшфорд забил на 46-й минуте, а Зиркзее — на 64-й.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место, набрав 19 очков. «Эвертон» идет на 15-й строчке — у них стало 11 баллов.

1 ноября Аморим стал новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед».

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года с опцией продления на один год.

Ранее 39-летний специалист фигурировал в списках потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля» и «Вест Хэма».

Португалец тренировал «Спортинг» с марта 2020 года. До этого он возглавлял «Брагу».

Ранее «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ.