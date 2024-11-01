Названо имя главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Португальский тренер Рубен Аморим стал новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт команды.

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года с опцией продления на один год.

Ранее 39-летний специалист фигурировал в списках потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля» и «Вест Хэма».

Португалец тренировал «Спортинг» с марта 2020 года. До этого он возглавлял «Брагу».

28 октября «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Его место временно занял экс-футболист клуба нидерландец Рууд ван Нистелрой.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав 11 очков. Первое место занимает «Манчестер Сити», набрав 23 балла, второе место занимает «Ливерпуль», набрав 22 балла. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал», имея в активе 18 баллов.

Ранее российский тренер заявил, что готов возглавить чемпиона Португалии.