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«Динамо» выбило «Локомотив» из Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» обыграло «Локомотив» и вышло в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

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Александр Щербак/ТАСС

Московское «Динамо» переиграло столичный «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась на «РЖД Арене». Основное время поединка завершилось со счетом 1:0, автором единственного гола стал Константин Тюкавин на 89-й минуте игры.

Первый матч, который прошел на стадионе «Динамо», завершился победой «железнодорожников» с результатом 2:1. Из-за равенства счета после двухматчевого противостояния команды выявили сильнейшего в серии пенальти: точнее оказались игроки «Динамо» — 4:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, которое рассудил главный арбитр Павел Кукуян. Во время игры он показал пять желтых карточек.

Таким образом, «Динамо» отправляется в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» сыграет в Пути регионов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Локомотив» после 16-ти туров замыкает тройку лидеров. В активе команды 34 очка, «железнодорожники» на пять баллов отстают от идущего первым петербургского «Зенита». «Динамо» расположилось на пятой строчке, команда набрала 31 балл.

Ранее «Зенит» обыграл «Ахмат» в Кубке России.

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