Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать теннисиста Циципаса отреагировала на его критику в адрес отца

Мать Циципаса прокомментировала критику теннисиста в адрес отца

close
Carl Recine/Reuters

Мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова прокомментировала его критику в адрес отца на турнире в Монреале. Ее слова приводит YouTube-канал Dychkovsky.

«Я отреагировала на это плохо, но не потому что Степа принял это решение, а потому как он его принял. Это, конечно, было несправедливо. В нем еще очень много мальчишеского, непродуманного и спонтанного. Нужно придерживаться логики, хладнокровия», — заявила Сальникова.

Дедушкой Циципаса является советский футболист Сергей Сальников. Он выступал за московские «Спартак» и «Динамо», а также за ленинградский «Зенит». Мать теннисиста Юлия Сальникова родилась в СССР, переехала за рубеж по работе и вышла там замуж за греческого тренера Апостолоса Циципаса.

Лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Янник Синнер — у него 11830 очков. Циципас по итогам сезона вылетел из топ-10 — сейчас он занимает 11-ю строчку рейтинга, набрав 3165 очков.

Ранее Циципас признался, что имеет российский паспорт.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами