Мать теннисиста Циципаса отреагировала на его критику в адрес отца

Мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова прокомментировала его критику в адрес отца на турнире в Монреале. Ее слова приводит YouTube-канал Dychkovsky.

«Я отреагировала на это плохо, но не потому что Степа принял это решение, а потому как он его принял. Это, конечно, было несправедливо. В нем еще очень много мальчишеского, непродуманного и спонтанного. Нужно придерживаться логики, хладнокровия», — заявила Сальникова.

Дедушкой Циципаса является советский футболист Сергей Сальников. Он выступал за московские «Спартак» и «Динамо», а также за ленинградский «Зенит». Мать теннисиста Юлия Сальникова родилась в СССР, переехала за рубеж по работе и вышла там замуж за греческого тренера Апостолоса Циципаса.

Лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Янник Синнер — у него 11830 очков. Циципас по итогам сезона вылетел из топ-10 — сейчас он занимает 11-ю строчку рейтинга, набрав 3165 очков.

Ранее Циципас признался, что имеет российский паспорт.