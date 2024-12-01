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В лыжника Большунова врезался квадрокоптер во время гонки

В лыжника Большунова врезался квадрокоптер во время гонки на этапе Кубка России

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Скриншот трансляции Федерации лыжных гонок России

Во время лыжной гонки на этапе Кубка России в поселке Вершина Теи (Хакасия) в лыжника Александра Большунова врезался квадрокоптер, передает ТАСС.

Квадрокоптер зацепил ногу Большунова и его лыжную палку. Инцидент не помешал Большунову добежать до финиша. Он занял девятое место, отстав от Савелия Коростелева, который прибежал первым, на 48,1 секунды. Второе место занял Иван Горбунов. Замкнул тройку сильнейших Сергей Ардашев.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Большунов выиграл первую медаль в сезоне.

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