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Лидер сборной России Большунов выиграл первую медаль в сезоне

Спицов выиграл гонку на 15 км на Кубке России, Большунов завоевал первую медаль

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Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Денис Спицов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России, который проходит в Вершине Тёи, Республика Хакасия.

Он преодолел дистанцию за 32 минуты 38,6 секунды.

На втором месте оказался трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Он отстал от соперника на 9,2 секунды. Для него эта медаль стала первой в сезоне. До этого в гонке на дистанции 15 км классическим стилем он был седьмым, в спринте свободным стилем выбыл на стадии четвертьфинала.

Замкнул тройку лучших в гонке свободным стилем Артем Мальцев (12,1).

Следующий этап Кубка России состоится в том же месте и пройдет с 1 по 4 декабря.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что поддерживает связь с российскими лыжниками.

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