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Комментатор Губерниев: кайфую, наблюдая за красивыми девушками, могу 7–8 раз

Комментатор Губерниев о молодых девушках: до сих пор многое могу

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Пресс-служба ТНТ

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске, заявив, что кайфует, наблюдая за красивыми девушками, передает «ВсеПроСпорт».

«Я вообще фанат молодых, у меня ребенку, Мише Губерниеву, 22 года. Кайфую, наблюдая за молодыми и красивыми девушками. До сих пор многое могу. Если не 12 раз в день, то хотя бы 7–8. Радуюсь жизни», — сказал Губерниев.

Первый этап Кубка России прошел с 29 ноября по 1 декабря. В личном зачете среди девушек лидирует Наталия Шевченко.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

В прошлом сезоне россияне участвовали только во внутреннем первенстве. Для усиления конкуренции были приглашены биатлонисты из Белоруссии.

Ранее сообщалось о том, что выступающая за сборную Румынии российская биатлонистка вернется в Россию.

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