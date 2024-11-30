19-летний россиянин избежал травмы в матче НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен едва не нанес травму 19-летнему игроку «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову. Об этом сообщает «Чемпионат».

Хоккеист пытался отобрать шайбу и впечатал Мичкова в борт. После этого Линдгрен оступился и упал сверху.

«Филадельфия Флайерз» одержала победу в этой игре со счетом 3:1.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. 19-летний форвард начал новый cезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в CКА, за который cыграл 6 минут 12 cекунд. Затем он перешел в «Cочи» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/24 Мичков провел 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

В завершившемся сезоне НХЛ «Филадельфия» заняла 11-е место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон».

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» с 25 очками занимает девятое место.

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