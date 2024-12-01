Российский футболист назвал главную проблему ЦСКА

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что у московского ЦСКА проблемы в нападении, передает «Матч ТВ».

«Приход тренера Марко Николича ничего не изменил. Проблема ЦСКА — нападающий. На одном Тамерлане Мусаеве далеко не уедешь», — сказал Радимов.

ЦСКА вырвал ничью у казанского «Рубина» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:2. Сперва дважды отличились казанцы — удача улыбнулась Мирлинду Даку на 43-й минуте, а также Егору Тесленко на 52-й минуте. Свой первый гол в РПЛ забил 20-летний воспитанник армейцев защитник Матвей Лукин на 63-й минуте. На 65-й минуте игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Казанцы не справились: на 90+6-й минуте Лукин оформил дубль.

Ранее воспитанник ЦСКА прокомментировал результат матча с «Рубином».