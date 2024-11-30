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Воспитанник ЦСКА прокомментировал результат матча с «Рубином»

Лукин: очень рад забить за ЦСКА, но обидно, что не выиграли у «Рубина»

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Александр Вильф/РИА Новости

Воспитанник ЦСКА, защитник Матвей Лукин заявил, что от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» у него остались смешанные эмоции. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Эмоции смешанные. С одной стороны, очень рад забить за свой клуб, в котором я с пяти лет. С другой стороны, очень обидно, что мы эту игру не выиграли, хотя играли достаточно неплохо. Поэтому, повторюсь, эмоции смешанные», — заявил Лукин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:2. Сперва дважды отличились казанцы — удача улыбнулась Мирлинду Даку на 43-й минуте, а также Егору Тесленко на 52-й минуте. Свой первый гол в РПЛ забил 20-летний воспитанник армейцев защитник Матвей Лукин на 63-й минуте. На 65-й минуте игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Казанцы не справились: на 90+6-й минуте Лукин оформил дубль.

ЦСКА после 17-ти сыгранных туров национального первенства идет на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 28 баллов. Казанская команда идет сразу за москвичами — они располагаются на седьмом месте, имея в активе 23 очка.

В следующем туре РПЛ ЦСКА на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Акрон» с Артемом Дзюбой обыграл аутсайдера РПЛ.

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