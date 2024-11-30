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Главному тренеру «Пари НН» грозит дисквалификация за угрозы в адрес судьи

Гончаренко могут дисквалифицировать за угрозы в адрес судьи в игре с «Ростовом»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко может быть дисквалифицирован Российским футбольным союзом (РФС) за угрозы в адрес судьи встречи с «Ростовом». Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Источник утверждает, что после окончания встречи Гончаренко сказал арбитру Яну Бобровскому фразу: «Тебе недолго осталось, не волнуйся», после чего был награжден красной карточкой. Согласно регламенту РФС, специалист может пропустить три матча: со «Спартаком», «Акроном» и «Краснодаром».

Встреча, которая состоялась в Ростове, завершилась со счетом 4:0. В первом тайме отличился Максим Осипенко на 13-й минуте. Во втором гол забил уругваец Родриго Саравия Сальвия на 60-й минуте, Осипенко оформил дубль на 65-й минуте, а Николай Комличенко реализовал пенальти на 72-й минуте. Кроме того, почти весь второй тайм «Пари НН» играл в меньшинстве — был удален уругваец Хуан Боселли на 49-й минуте.

«Ростов» после 17-ти сыгранных туров национального первенства идет на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Пари НН» располагается на десятом месте, имея в активе 16 очков.

Ранее ЦСКА вырвал ничью в матче с «Рубином» в РПЛ.

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