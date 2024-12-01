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Экс-футболист дал совет российским игрокам, которые хотят уехать в Европу

Масалитин: в Европу надо ехать подготовленным — язык, скорость, техника

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ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что россиянам, которые хотят играть в Европе, нужно быть подготовленными. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Надо туда ехать подготовленными со всех сторон — язык, скорость и техника. Если вы хотите играть в основе, как Сафонов и Головин – это одно. А если вы хотите лицезреть Лигу чемпионов или Лигу Европы с трибуны – это другое», — заявил Масалитин.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов пять раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и четырежды сыграв в Лиге 1.

Ранее в Госдуме оценили решение спортсменов менять гражданство.

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