Бывший тренер «Спартака» может вернуться в Россию

Бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в Россию. Об этом заявил экс-футболист Эдуард Мор, его слова приводит «Матч ТВ».

«По моей информации, сейчас добавляется Тедеско, который еще не уволен с поста главного тренера сборной Бельгии, но скоро это произойдет. Уже просит людей, которые причастны к нашему футболу, подыскать ему вариант в России. Очень хочет вернуться работать», — заявил Мор.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». После поражения от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов в сентябре 2022 года он был уволен.

В феврале 2023 года он возглавил сборную Бельгии. Официально об увольнении специалиста объявлено не было.

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