ЦСКА и «Рубин» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Московский ЦСКА и казанский «Рубин» назвали стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Чумич, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

Поединок состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Василий Казарцев.

ЦСКА и «Рубин» встречались 26 ноября в рамках ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Победа досталась московскому клубу со счетом 3:0.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб идет на шестой позиции, набрав 27 баллов. «Рубин» располагается на строчку ниже, имея в активе 22 очка. В следующем туре РПЛ армейская команда сразится на выезде с воронежским «Факелом». Матч состоится 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Рубин» 7 числа сыграет с махачкалинским «Динамо», встреча состоится в 19:00 мск.

Ранее стали известны результаты жеребьевки полуфинала Пути РПЛ Кубка России.