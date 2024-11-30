Юрист объяснил, что может грозить Загитовой за многочисленные нарушения ПДД

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, за год нарушившая ПДД почти 200 раз, может быть лишена водительских прав лишь при определенных обстоятельствах. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Сергей Радько.

«Санкции могут быть более строгие только при повторном нарушении — например, превышение скорости или проезд на запрещающий сигнал светофора. И лишение возможно только при выявлении нарушения инспектором и только если она сама будет за рулем. В случае фиксации только камерой в некоторых случаях будет только повышенный штраф. К тому же, через год после оплаты штрафа лицо считается не подвергавшимся наказанию, и новые нарушения будут наказываться «первоходом» — то есть, минимально», — сказал Радько.

В субботу, 30 ноября, стало известно, что 175 штрафов Загитова получила за рулем автомобиля Porsche Macan, а еще 22 — за рулем на BMW X6. А за период с 2019 года количество нарушений составило 554. При этом фигуристка оплатила все штрафы.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после кореянки Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее тренер Тарасова отказалась верить информации СМИ о штрафах Загитовой.