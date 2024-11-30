«Почему я должна верить СМИ?» Тарасова о штрафах Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не верит в то, что олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова могла нарушить ПДД почти 200 раз. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Не я же фиксировала эти нарушения. Это написало российское СМИ, почему я должна им верить, если они часто врут?» — заявила она.

«Постньюс» сообщает, что 175 штрафов Загитова получила за рулем автомобиля Porsche Macan, а еще 22 — за рулем на BMW X6. При этом фигуристка оплатила все штрафы.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова посетила презентацию Филиппа Киркорова.