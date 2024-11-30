Загитова посетила презентацию Киркорова, он поцеловал ей руку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась видеозаписью, на которой запечатлен ее приход на презентацию нового клипа певца Филиппа Киркорова.

«На презентации клипа «Черная пантера», — написала фигуристка в подписи к видео, отметила артиста и добавила эмодзи в виде черного сердца.

На видеозаписи запечатлено, как Киркоров поцеловал Загитовой руку.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В новом сезоне проекта ее сменила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. 19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее появилась информация, что Загитова за год нарушила ПДД почти 200 раз.