Шарапова выложила фото прогулки с сыном

Российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фото прогулки со своим сыном Теодором.

На снимке 37-летняя бывшая спортсменка идет по парку в длинном синем платье и держит ребенка за руку, лицо которого не попало в кадр.

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях шесть лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

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