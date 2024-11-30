Российский игрок «Вашингтона» рассказал о напутствиях Овечкина перед матчами

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко рассказал, какие напутствия дает капитан команды Александр Овечкин перед матчами регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он всегда дает напутствия — например, больше бросать, играть в свой хоккей. Когда Саша с тобой в раздевалке и все 60 минут на игре — это одно. А когда видишь его до и после матча — это абсолютно другое. Думаю, и Овечкину полегче в плане восстановления», — заявил Мирошниченко.

В основное время команды не смогли выявить победителя, в овертайме сильнее оказались хоккеисты «столичных». Матч закончился со счетом 5:4, победную шайбу забросил Джейкоб Чикран. Российский нападающий Иван Мирошниченко записал на свой счет результативный пас.

«Вашингтон», который лишился Овечкина из-за травмы, одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту», а Овечкин получил травму. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее в «Вашингтоне» высказались об игроке, травмировавшем Овечкина.