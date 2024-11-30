«Вашингтон» без Овечкина победил три раза подряд

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс».

В основное время команды не смогли выявить победителя, в овертайме сильнее оказались хоккеисты «столичных». Матч закончился со счетом 5:4, победную шайбу забросил Джейкоб Чикран. Российский нападающий Иван Мирошниченко записал на свой счет результативный пас.

«Вашингтон», который лишился капитана Александра Овечкина, одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее в «Вашингтоне» высказались об игроке, травмировавшем Овечкина.