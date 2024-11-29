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Российского игрока назвали лучшим новичком сезона в НХЛ

Комментатор Майков: у Мичкова получается в НХЛ, что он умеет

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Matt Slocum/AP

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» в комментарии для «Газета.Ru» рассказал о лучшем молодом хоккеисте текущего сезона Национальной хоккейной лиги на данный момент.

«Мичков, естественно, раз уж много разговоров, ни одна, мне кажется, энхаэловская тема про россиян без него сейчас не обходится. Мичков в своем репертуаре, в своей стезе, в своем характере. Он делает, что умеет, и, в принципе, у него это получается. Заходят у него вот эти броски с острого угла, как «Оттаве». Да, где-то там недоработать в оборону, получить передачку убежать «в ноль» и забить, получается. Элементарно, Мичков за этот отрезок одинаковый, например, набрал больше в НХЛ чем Бедард. Поэтому Мичков делает свою работу. И пока у него есть очки, пока у него есть результативность», — считает Майков.

Мичков в 21 матче своего дебютного регулярного чемпионата набрал в составе «Филадельфии» 17 (8+9) очков при показателе полезности -1 и лидирует в списке бомбардиров среди новичков лиги, на два балла опережая Логана Станковена из «Далласа».

Ранее в США высказались о проклятии после травмы Овечкина.

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