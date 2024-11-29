В Федерации баскетбола оценили выступление сборной России на товарищеском турнире

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил игру национальной команды на товарищеском турнире «Кубок Дружбы». Его слова приводит «Советский спорт».

«Первый матч для меня на троечку, да и то только потому, что героически вышли в овертайм и выиграли его. А с Ливией даже и оценивать нечего. Пятерку за этот матч не дать, потому что была слишком большая разница. То есть по спорту за два матча — прямо троечка», — заявил Кириленко.

Турнир состоялся в Москве с 22 по 24 ноября в Москве. Сборная России заняла первое место, обыграв Тунис (81:73 ОТ) и Ливию (108:60).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее российский баскетбольный клуб одержал победу с разницей более ста очков.