Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Федерации баскетбола оценили выступление сборной России на товарищеском турнире

Кириленко: поставлю сборной России троечку за игру на Кубке Дружбы

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил игру национальной команды на товарищеском турнире «Кубок Дружбы». Его слова приводит «Советский спорт».

«Первый матч для меня на троечку, да и то только потому, что героически вышли в овертайм и выиграли его. А с Ливией даже и оценивать нечего. Пятерку за этот матч не дать, потому что была слишком большая разница. То есть по спорту за два матча — прямо троечка», — заявил Кириленко.

Турнир состоялся в Москве с 22 по 24 ноября в Москве. Сборная России заняла первое место, обыграв Тунис (81:73 ОТ) и Ливию (108:60).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее российский баскетбольный клуб одержал победу с разницей более ста очков.

Все новости на тему:
Баскетбол. Сборная России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами