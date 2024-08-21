Российский баскетбольный клуб одержал победу с разницей более ста очков

Российский баскетбольный клуб «ПАРМА» из Перми стартовал с победы на товарищеском турнире «Кубок Дружбы».

Во встрече, которая проходила в универсальном дворце спорта «Молот», россияне обыграли сборную Колумбии со счетом 155:53. В первой четверти «ПАРМА» позволила гостям набрать всего два очка.

Самыми результативными игроками встречи стали Александр Шашков (27), Самсон Руженцев (26) и 19-летний Иван Егоров (25). У Колумбии трем баскетболистам удалось набрать больше 10 очков. В активе Бланко Даса Давида Стивена 17 баллов, Муньос Родригес Кевин Руярди набрал 12, а Чала Валеро Джон Себастьян — 11.

В турнире «Кубок Дружбы» принимают участие четыре команды: «ПАРМА» и три сборных — России, Венесуэлы и Колумбии. Он продлится до 25 августа.

В следующей встрече соревнования сыграют сборные Венесуэлы и России. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

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