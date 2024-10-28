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Легенда итальянского футбола может возобновить карьеру в 48 лет

48-летний Тотти может возобновить карьеру и перейти в «Комо»

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Alessandro Serrano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии 48-летний Франческо Тотти может возобновить карьеру и подписать контракт с клубом Серии А «Комо». Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на итальянские СМИ.

Источник утверждает, что Тотти всерьез рассматривает предложение о переходе в «Комо» до конца сезона.

Всю свою карьеру футболист провел в одном клубе. Тотти отыграл 25 сезонов за «Рому» — с 1992 по 2017 год. Он провел 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 207 результативных передач. Вместе с «Ромой» Тотти стал чемпионом Италии в 2001 году.

В сборной Италии футболист забил девять мячей и отдал 25 голевых передач в 58 матчах. Также он стал чемпионом мира — 2006.

В этом сезоне «Комо» выступает в высшем дивизионе итальянского футбола. В последней раз они играли в Серии А в сезоне-2002/03. Тогда они заняли 17-е место и вылетели обратно в Серию B.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной России может завершить карьеру.

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