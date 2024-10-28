Вратарь сборной России может завершить карьеру

Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что постарается принять решение о завершении карьеры вовремя. Слова голкипера приводит «Матч ТВ».

«Очень сложно принимать конец карьеры, потому что у всех спортсменов мира это горит до последнего. Уйти как надо и когда надо. Я близок к этому и стараюсь сейчас принять это решение вовремя», — заявил Гильерме.

1 июля московский «Локомотив» объявил об уходе футболиста из команды по истечению контракта.

«Главное, что мы с настоящей легендой клуба не прощаемся. Продолжать играть — это его выбор, и мы искренне желаем ему удачи», — заявили в клубе.

Гильерме стал футболистом «Локомотива» в 2007 году. В составе красно-зеленых он провел 387 матчей, стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны.

Также футболист бразильского происхождения выступает за сборную России с 2016 года. Он провел за национальную команду 19 матчей, пропустив 17 мячей. В 2018 году вместе со сборной России Гильерме дошел до 1/4 финала чемпионата мира.

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