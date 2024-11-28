«Мы в ожидании лучшего»: футболист сборной России о победе Трампа на выборах президента США

Полузащитник сборной России Артем Карпукас высказался о победе Дональда Трампа на выборах президента США, заявив, что не является экспертом в этой теме, передает «Чемпионат».

«Не знаю, как его победа повлияет. Я не эксперт в этой теме, но мы все в ожидании лучшего. Могу лишь сказать спасибо РФС. Даже сейчас удается найти соперников для товарищеских матче, заполняются стадионы», — сказал Карпукас.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стал известен размер выплат России от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).