Российский футболист: матчи сборной привлекательны для болельщиков

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что матчи сборной привлекательны для болельщиков, передает Metaratings.

«Сейчас такие реалии — приходится играть, с кем договорились. Вы видели, сколько было болельщиков в Краснодаре или в Волгограде? Сейчас матчи сборных России привлекательны для болельщиков», — сказал Смолов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее сборную России не включили в число участников жеребьевки ЧМ-2026.