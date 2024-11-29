Был назван лучший нападающий РПЛ

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов назвал одноклубника колумбийца Джона Кордобу лучшим атакующим игроком лиги. Его слова приводит Metaratings.

«Мы друг друга уважаем, Кордоба — сильный футболист. В игровом плане, сегодняшний «Краснодар» очень сильно зависит от Кордобы. Джон сейчас лучший нападающий в РПЛ», — заявил Смолов.

«Краснодар» продлил контракт с Кордобой 5 ноября текущего года. Теперь колумбиец будет выступать за «быков» до лета 2027 года, в то время как прежнее соглашение истекало по итогам нынешнего сезона. Летом нападающего пытались приобрести гранды Российской премьер-лиги «Зенит» и «Спартак». Петербуржцы не смогли договориться о трансферной сумме, а красно-белые, согласовав условия перехода с клубом, не удовлетворили запросы самого игрока.

В текущем сезоне на счету 31-летнего Кордобы восемь забитых мячей и пять голевых передач в 16 проведенных встречах.

Ранее экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин расслабился.