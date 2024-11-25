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Экс-тренер «Спартака» объяснил, как Угальде смог забить четыре мяча «Локомотиву»

Тренер Гладилин объяснил ренессанс Угальде стабильным составом «Спартака»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде в центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» смог забить четыре мяча благодаря тому, что Деян Станкович перестал активно ротировать состав.

«Угальде провел лучший матч в карьере, забил прекрасные мячи, блеснул и поймал игру. Исторический день для него. Его ренессанс связан не с уходом Соболева, а с тем, что Станкович определился с составом. «Локомотив» не сказать, что был слабее — просто «Спартак» был быстрее и мотивированнее, отчего заслуженно победил», — заявил Гладилин.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее тренер Валерий Гладилин объяснил разгром «Локомотива» большой мотивацией «Спартака».

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