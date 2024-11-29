Из-за Валиевой срок дисквалификации второй ракетки мира назвали смешным

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков, говоря о дисквалификации польской теннисистки Иги Швентек, заявил о неодинаковом отношении к спортсменам в мире, вспомнив об отстранении фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит ТАСС.

«Понимаете, одним дают 18 месяцев за то, что они пропускают допинг-тесты, притом что тесты они не проваливают, а другим всего один месяц за положительную пробу, это просто смешно. У нашей фигуристки Камилы Валиевой нашли такое же вещество, но ее вообще на четыре года дисквалифицировали», — заявил он.

В начале 2024 года Валиеву дисквалифицировали на четыре года за найденный в ее допинг-пробе триметазидин. Анализ, который дал положительный результат, спортсменка сдала на чемпионате России в 2021 году. Основная версия заключалась в том, что запрещенный препарат попал в ее организм из-за лекарства дедушки.

28 ноября стало известно, что в августе 2024 года Швентек сдала пробу, в которой также был обнаружен этот препарат. Она была дисквалифицирована на один месяц и пропустила три турнира — в Сеуле, Пекине и Ухане. Также она была лишена призовых, которые заработала на соревнованиях в Цинциннати. Этот турнир был следующим после того, как она сдала пробу, давшую положительный результат на запрещенный препарат.

Швентек — вторая ракетка мира.

Ранее Татьяна Тарасова указала на несправедливость в деле Швентек из-за Валиевой.