«Выглядишь как СВОшник»: жена экс-футболиста Тарасова попала в скандал с Мизулиной

Блогер Анастасия Костенко, супруга бывшего футболиста сборной России Дмитрия Тарасова, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала видеозапись с братом, который перенес пластическую операцию по исправлению лопоухости.

При этом Костенко сравнила внешность брата с участниками специальной военной операции.

«Выглядишь как СВОшник», — заявила она, смеясь.

На эту ситуацию отреагировала директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Недопустимо публично высмеивать людей, которые рискуя собственной жизнью защищают Родину, и получают ранения. Направили материалы в правоохранительные органы с просьбой провести проверку», – написала в своем Telegram-канале Мизулина.

Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У супругов четверо детей. Всего российский футболист был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. С 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой, детей у пары не было.

Ранее слушание о разделе имущества Матвея Сафонова и его бывшей жены отложили до 20 декабря.