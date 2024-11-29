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В Госдуме сочли похожими допинговые дела второй ракетки мира и Валиевой

Депутат Свищев счел похожими случаи применения допинга Валиевой и Швентек

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Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил о схожести допинговых дел польской теннисистки Иги Швентек и российской фигуристки Камилы Валиевой и ответил, на какой срок нужно было дисквалифицировать спортсменок. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«А итоги разные. Мы не говорим, что Швентек надо было, как и Валиеву, на четыре года дисквалифицировать. Нет, надо было Валиеву отстранять на такой же срок, как и теннисистку, то есть на месяц», — заявил Свищев.

В начале 2024 года Валиеву дисквалифицировали на четыре года за найденный в ее допинг-пробе триметазидин. Анализ, который дал положительный результат, спортсменка сдала на чемпионате России в 2021 году. Основная версия заключалась в том, что запрещенный препарат попал в ее организм из-за лекарства дедушки.

28 ноября стало известно, что в августе 2024 года Швентек сдала пробу, в которой также был обнаружен этот препарат. Она была дисквалифицирована на один месяц и пропустила три турнира — в Сеуле, Пекине и Ухане. Также она была лишена призовых, которые заработала на соревнованиях в Цинциннати. Этот турнир был следующим после того, как она сдала пробу, давшую положительный результат на запрещенный препарат.

Швентек — вторая ракетка мира.

Ранее из-за Валиевой срок дисквалификации второй ракетки мира назвали смешным.

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